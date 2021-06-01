В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 392 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 758 пациентов, в больницах — 1 тысяча 634. В том числе 86 человек — в крайне тяжелом состоянии, 429 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 97 человек (или 66,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 329 человек. В Бишкеке выписаны 200 человек, Оше — 13, Чуйской области — 51, Ошской — 10, Таласской — 10, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 98 тысяч 873 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.