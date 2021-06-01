В Кыргызстане за сутки выявили еще 382 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗиСР Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке зарегистрировали 184 случая, Оше — 40, Чуйской области — 70, Ошской — 24, Таласской — 2, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 111 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.