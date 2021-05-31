Что думают о громких арестах последних дней кыргызстанцы? Итоги опроса

Почти каждый день в Кыргызстане происходят громкие аресты бывших и действующих высокопоставленных чиновников, политиков и бизнесменов. Так, только за последнее время уголовному преследованию подверглись экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов, бывший глава государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков, генеральный директор строительной компании Elite House Тимур Файзиев и председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров. В обществе непривычная активность правоохранителей вызывает неоднозначную реакцию.

24.kg выяснило у читателей, какого мнения о происходящем придерживаются они. Согласно опросу, больше трети респондентов (или 1 тысяча 336 голосов) считают происходящее переделом собственности. Чуть меньше трети (838 голосов) придерживаются мнения, что власти пытаются пополнить дырявый бюджет за счет олигархов. 14 процентов опрошенных (487 голосов) считают, что это зачистка политического поля перед выборами, и только 17 процентов респондентов (602 голоса) уверены в том, что власти начали решительную борьбу с коррупцией.