В Кыргызстане предлагают увеличить размер премии за добычу волков и шакалов

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов предлагает увеличить размер премии за добычу волков и шакалов. Соответствующие поправки ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, численность волков и шакалов по всей республике растет, они оказывают значительное негативное влияние на рост численности диких и домашних животных, причиняя ущерб местному населению и бюджету страны в целом.

Ущерб, причиненный волками в 2020 году, по средней рыночной оценке, составил около 27 миллионов 988 тысяч сомов.

В министерстве добавили, что хищники также являются распространителями вируса бешенства и основными источниками заражения сельскохозяйственных животных и человека.

В прошлом году всего по республике добыто 2 тысячи 334 головы вредных хищников, в том числе 382 волка, 19 волчат и 1 тысяча 933 шакала. Охотникам-волчатникам выплачено вознаграждение на общую сумму 5 миллионов 346 тысяч 500 сомов (штатные сотрудники государственного природоохранного учреждения добыли 26 волков и 74 шакала). Однако, отмечают в ведомстве, это не позволяет существенно снизить численность волков и шакалов, что продолжает оказывать негативное влияние на развитие сельского хозяйства.

Минсельхоз предлагает установить следующие премии за добычу волков и шакалов (за одну голову): за волка и волчицу — 10 тысяч сомов (сейчас 6 тысяч), волчонка (волчата текущего года, добытые до 1 октября) — 3 тысячи (сейчас 1,5 тысячи), шакала — 5 тысяч (сейчас 2 тысячи).