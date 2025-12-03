В Иссык-Кульской области жители жалуются на резкий рост числа шакалов

В нескольких районах Иссык-Кульской области фиксируют увеличение популяции шакалов. Местные жители заявляют, что за последние месяцы хищники заметно активизировались и начали подходить вплотную к населенным пунктам, создавая угрозу для людей и их хозяйств.
Особенно напряженная ситуация сложилась в селах Джети-Огузского района. По словам жителей, шакалы в последние недели появляются не только ночью, но и днем. В селе Ырдык люди опасаются выходить на улицу после наступления темноты. Хищники забираются во дворы, нападают на птицу и даже на крупный скот.
Специалисты связывают происходящее с климатическими изменениями, сокращением кормовой базы в горах и недостатком системного контроля за популяцией хищников.
Местные жители требуют усилить меры безопасности и ждут оперативной реакции профильных служб.