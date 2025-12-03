В Иссык-Кульской области жители жалуются на резкий рост числа шакалов

В нескольких районах Иссык-Кульской области фиксируют увеличение популяции шакалов. Местные жители заявляют, что за последние месяцы хищники заметно активизировались и начали подходить вплотную к населенным пунктам, создавая угрозу для людей и их хозяйств.

Особенно напряженная ситуация сложилась в селах Джети-Огузского района. По словам жителей, шакалы в последние недели появляются не только ночью, но и днем. В селе Ырдык люди опасаются выходить на улицу после наступления темноты. Хищники забираются во дворы, нападают на птицу и даже на крупный скот.

Власти района совместно с охотниками пытаются взять ситуацию под контроль. По официальным данным, с начала года в рамках организованных рейдов отстреляно более 300 шакалов. Ведомства отмечают, что настолько массовая активность хищников в регионе фиксируется впервые.

Специалисты связывают происходящее с климатическими изменениями, сокращением кормовой базы в горах и недостатком системного контроля за популяцией хищников.

Местные жители требуют усилить меры безопасности и ждут оперативной реакции профильных служб.