Метеорологи ООН ожидают рекордно теплый год

В ближайшие пять лет метеорологи ожидают рекордно теплый год. Об этом предупреждают авторы нового бюллетеня, подготовленного Всемирной метеорологической организацией (ВМО), сообщают «Новости ООН».

При этом средняя температура в каждый год предстоящего пятилетия будет минимум на один градус выше температурных значений доиндустриальной эпохи (до 1860-1900 годов), а в один из годов с вероятностью в 40 процентов — на полтора градуса. Именно эта цифра фигурирует в Парижском соглашении по климату в качестве предельно допустимой, иначе мир ждут катастрофические и непредсказуемые последствия.

«Это не просто статистика. Увеличение температуры означает ускорение таяния льдов, повышение уровня моря, все более частые периоды жары и другие экстремальные погодные явления, а также все более серьезные последствия для производства продовольствия, устойчивого развития, здоровья человека и окружающей среды. Это еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности», — отметил генеральный секретарь ВМО Петери Таалас.

Отмечается, что полученные выводы основаны на опыте всемирно известных климатологов и на данных лучших систем прогнозирования из ведущих климатических центров по всему миру.

При этом, по словам главы ВМО, сегодня технологические достижения позволяют отслеживать выбросы парниковых газов вплоть до их источников. А это дает возможность принимать целенаправленные меры по их сокращению.