20:13
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество

Метеорологи ООН ожидают рекордно теплый год

В ближайшие пять лет метеорологи ожидают рекордно теплый год. Об этом предупреждают авторы нового бюллетеня, подготовленного Всемирной метеорологической организацией (ВМО), сообщают «Новости ООН».

При этом средняя температура в каждый год предстоящего пятилетия будет минимум на один градус выше температурных значений доиндустриальной эпохи (до 1860-1900 годов), а в один из годов с вероятностью в 40 процентов — на полтора градуса. Именно эта цифра фигурирует в Парижском соглашении по климату в качестве предельно допустимой, иначе мир ждут катастрофические и непредсказуемые последствия.

«Это не просто статистика. Увеличение температуры означает ускорение таяния льдов, повышение уровня моря, все более частые периоды жары и другие экстремальные погодные явления, а также все более серьезные последствия для производства продовольствия, устойчивого развития, здоровья человека и окружающей среды. Это еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности», — отметил генеральный секретарь ВМО Петери Таалас.

Отмечается, что полученные выводы основаны на опыте всемирно известных климатологов и на данных лучших систем прогнозирования из ведущих климатических центров по всему миру.

При этом, по словам главы ВМО, сегодня технологические достижения позволяют отслеживать выбросы парниковых газов вплоть до их источников. А это дает возможность принимать целенаправленные меры по их сокращению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195641/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
Антониу Гутерриш: Бедные страны отданы на милость коронавирусу
Экспертная группа ООН займется изучением зоонозных заболеваний
МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе
ВОЗ: Более трети стран испытывают сбои в работе служб плановой вакцинации
Штаб-квартира ООН одобрила инициативу Кыргызстана «Природа не знает границ»
Убийство Айзады. В ООН призывают своевременно реагировать на похищение человека
Министр образования Кыргызстана самовольно выдвинул себя на пост главы ЮНЕСКО
Садыр Жапаров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии
ООН: Двадцати странам мира грозит полномасштабный голод
Популярные новости
Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в&nbsp;Бишкек, отправили обратно Граница закрыта. Таджикистанцев, прилетевших в Бишкек, отправили обратно
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
На&nbsp;Иссык-Куль можно прилететь из&nbsp;семи городов России. Расписание рейсов На Иссык-Куль можно прилететь из семи городов России. Расписание рейсов
Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о&nbsp;лечении иссык-кульским корнем Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
29 мая, суббота
20:00
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на пол...
19:47
Какие стоматологические услуги для детей бесплатны, напомнили в ФОМС
19:11
Метеорологи ООН ожидают рекордно теплый год
18:39
Названия двух ведомств изменены. Внесены поправки в указ о кабинете министров
18:30
30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет