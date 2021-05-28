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Общество

Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Срок содержания Мажитова продлен на три месяца

Срок содержания Эсена Мажитова, который был задержан в России по запросу МВД Таджикистана, продлен еще на три месяца. Об этом 24.kg сообщили в аппарате омбудсмена.

Уточняется, что институт акыйкатчи работает над оптимально возможными путями возвращения Эсена Мажитова на родину.

«Судьбой Эсена Мажитова аппарат омбудсмена занимается с конца апреля этого года. За это время проведен ряд соответствующих переговоров и консультаций с посольством КР в РФ. По последним данным, срок содержания Эсена Мажитова продлен еще на три месяца», — сказали в институте.

Отметим, накануне депутат Бурул Аманова на заседании ЖК заявила, что в Таджикистане продолжают требовать экстрадиции гражданина Кыргызстана Эсена Мажитова. По ее словам, никто из госорганов не оказывает помощь кыргызстанцу.

В МИД КР признали, что дипломаты только намереваются встретиться с Эсеном Мажитовым в месте его содержания.

Напомним, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195624/
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