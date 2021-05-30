Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и кинопремьеры

1-4 июня. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

31 мая — 4 июня. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

1 июня. Празднование Дня защиты детей

Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу. Подробнее

1 июня. Шоу мыльных пузырей

Шоу гигантских мыльных пузырей — это по-настоящему фееричное действо, которое приведет в восторг детей любого возраста, а также взрослых.

Центр отдыха Hyde Park, 15.00.

2 июня. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

3 июня . Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

3 июня. Кинопремьеры

«Круэлла» (комедия). Лондон 1970-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы.

«Тихое место 2» (фантастика). Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

«Выбор Фредерика Фитцелла» (триллер). Приходит день, когда мы должны сделать выбор. Стабильность или воплощение заветной мечты? Работа в крупной корпорации, семья или свобода творчества? Как тут не ошибиться? Фред Фитцелл оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего, где ему придется сделать выбор.

«Четыре сапога и барсук» (мультфильм). Знакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете! Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь... пираты!

4 июня. Презентация альбома-каталога «Небо нашего детства!»

В него включены лучшие работы юных художников, принявших участие в онлайн-выставке «Небо нашего детства». В рамках мероприятия пройдет онлайн-выставка, мастер-классы по живописи, скульптуре, гончарному делу и вышивке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00.