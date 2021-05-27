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Общество

Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли

На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как женщины — стихийные торговцы — сражаются с сотрудниками мэрии за свои места. Процесс сопровождается криками, драками между ними и работниками муниципалитета.

Рейдовые мероприятия по ликвидации незаконной стихийной торговли в неустановленных местах на территории ТРК «Ош базары» проводятся ежедневно сотрудниками муниципальной администрации и УВД Ленинского района, УПСМ города Бишкека и МТУ.

Как сообщили 24.kg в Ленинской райгосадминистрации, на сегодня мобильной группой очищены от стихийной торговли улицы Киевская, Бейшеналиевой, Кулиева, Токтогула и территория ТРК «Ош базары». С начала года демонтировано более 450 объектов облегченного типа.

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На вопрос, скольким торговцам муниципалитет предложил торговые места в других законных точках рынка, в администрации Ленинского района ответить не смогли.

«С начала года после переговоров с руководством Ошского рынка нам предоставили 535 торговых мест. Часть торговцев стихийных точек разместили туда. Однако спустя некоторое время продавцы заявили, что их там не устраивают условия, вернулись на прежние места и продолжили заниматься незаконной торговлей. Поэтому на сегодня мы не можем точно назвать цифру», — заключили в акимиате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195384/
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