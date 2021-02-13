Порядок в городе или кусок хлеба? Как в Бишкеке воюют со стихийной торговлей

Вокруг Ошского рынка ликвидируют стихийную торговлю. Сотрудники Ленинского акимиата возобновили регулярные рейды на улицах Бейшеналиевой, Киевской, Московской, Павлова и Кулиева.

За 10 дней им удалось убрать 145 торговых точек.

Горожане вздохнут свободнее. Все, кроме нескольких десятков семей, лишенных единственного заработка. Журналист 24.kg выслушала обе стороны — и торговцев, и чиновников.

Не мытьем, так катаньем

Крики, ругань, рукоприкладство. На Ошском рынке очередной рейд по борьбе со стихийной торговлей. Торговцы бьются за свое движимое имущество до последнего.

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По словам акима Ленинского района Чынасыла Чыныбаева, сотрудников служб, привлеченных для устранения стихийных торговых точек, инструктируют вести себя с нарушителями предельно вежливо и пресекать стихийную торговлю путем бесед и уговоров.

«Но такие методы не всегда дают результаты», — признает он.

Поэтому приходится идти на «крайние меры» и изымать столы, шатры, тележки. Их забирают на «штрафстоянку» — склад МП «Тазалык», где «орудия труда» хранят до тех пор, пока владелец не заплатит штраф — около тысячи сомов.

Ни один из торговцев за конфискованным имуществом еще не обратился.

От «крайних мер» пострадали Аида Жолдошева и Чинара Камерзинова. Во время ликвидации стихийной торговли на Ошском рынке сотрудник Ленинского акимиата Эркин Бахтияров обругал и ударил женщин. И пострадавшие, и обидчик написали друг на друга заявления в милицию.

«Мы ведь не выходили на рынок, чтобы нас избивали. У нас есть права или нет? Единственное, что мы просим, — выделите нам место. Я не думаю, что чиновники отправляют подчиненных для того, чтобы они били торговцев», — говорит пострадавшая Чинара Камерзинова.

Ее коллега Гульбара Сатарова отмечает, что чиновники ведут себя агрессивно. «Как вы знаете, среди торговцев преобладают женщины. У них отбирают столы, угрожая и даже применяя насилие. Буквально полчаса назад женщины получили увечья. Когда мужчины вмешиваются, им милиционеры скручивают руки и забирают в отделение», — добавила она.

Без права на работу

Стихийную торговлю вокруг Ошского рынка вели около 3 тысяч продавцов. Они очень удивились, когда сотрудники муниципалитета начали ликвидировать их точки, не предлагая им взамен другого места для работы.

По словам Чынасыла Чыныбаева, на Ошском рынке есть 530 свободных торговых мест. 120 из них предоставляет Зеленый рынок на два месяца бесплатно, остальные со скидкой.

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«Мы провели беседу с торговцами по этому вопросу, но, к сожалению, 90 процентов из них не хотят уходить на новые места. Они так же ежедневно выходят и просят разрешения торговать», — рассказывает он.

Новые места не подходят, объясняет причину отказа Гульбара Сатарова. Она работает на рынке уже 18 лет и продает одежду. Переехать на Зеленый рынок, где торгуют овощами и фруктами, она не может. В других же местах женщине сказали оплатить аренду сразу.

«Я хотела взять место на другом рынке. Мне сказали оплатить 5 тысяч сомов. Но мы уже неделю не работаем. Я хотела взять одно место. Если бы мне дали месяц, я бы оплатила. Поэтому уже неделю не могу найти себе подходящего места», — подчеркивает Гульбара Сатарова.

Чинара Камерзинова, тоже оставшаяся без работы, сетует, что ей не на что купить лекарства для дочери. «У меня маленькая дочь. Она болеет, нужны лекарства. Единственная тачка кормила нас. Ее забрали. У нас есть кредиты, проценты, за квартиру нужно платить. Все требуют деньги», — жалуется она.

Предложение власти

Разгонять их агрессией и силой торговец Арсен Боромбаев считает неразумным. Для решения вопроса он предлагает выделить им участок в западной части рынка «Кыял».

«Здесь работают 50 человек. Мы просили выделить нам места по 1,5 метра в западной части. Здесь 80 метров земли просто не используют. Если бы нам выделили, мы платили бы налоги», — говорит он.

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Мужчина напомнил, что прежняя власть также разгоняла торговцев. Но результата это не дало.

«Я думаю, что сложно очистить рынок, не предоставив людям новые места. Силой забирают, увозят их столы, тачки. Если человек в трудной ситуации, голоден, он сделает новую тачку и снова выйдет торговать на улицу, чтобы выжить», — заявил Арсен Боромбаев.

Городские власти обещают, что рейды продолжат до тех пор, пока не ликвидируют стихийную торговлю. «Если даже не на 100 процентов, но на 90-95 процентов пока не искореним, работа продолжится», — заверил аким района.