В Ленинском районе Бишкека усилили контроль за ценами на уголь

Муниципальная администрация Ленинского района совместно с Антимонопольной службой и муниципальной инспекцией провела проверку топливных баз, расположенных на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверка проведена в целях контроля за соблюдением установленных цен и правил реализации угля. С представителями топливных баз проведены разъяснительные беседы о недопустимости превышения предельных цен, утвержденных Антимонопольной службой Кыргызской Республики:

уголь госпредприятий — 5 тысяч 800 сомов за тонну;

уголь частных предприятий — 6 тысяч 600 сомов за тонну;

импортный уголь — 7 тысяч сомов за тонну.

Муниципальной инспекции поручено усилить надзор за недопущением случаев стихийной торговли и нарушений ценовой дисциплины.

Администрация Ленинского района также призывает жителей заблаговременно приобрести уголь к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов, чтобы избежать ажиотажа и роста спроса в пиковое время.