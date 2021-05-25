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Общество
Сюжет: COVID-19

Профсоюз работников здравоохранения просит кабмин организовать отдых медикам

Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения обратился к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову и его заместителю Жылдыз Бакашовой с просьбой оказать содействие в решении вопроса организации отдыха и реабилитации медиков, переболевших COVID-19 и проработавших в красных зонах, в санатории «Голубой Иссык-Куль» за счет средств Фонда оздоровления трудящихся. Об этом сообщили в организации.

В своем письме профсоюз отмечает, что второй год медики продолжают борьбу за каждого больного. «И чтобы они могли делать это дальше, им необходимо отдохнуть, а переболевшим пройти реабилитацию и восстановить свои силы», — отмечается в письме.

В организации напомнили, что в прошлом году для перенесших COVID-19, работающих в карантинном режиме с больными, Минздрав совместно с Федерацией профсоюзов организовывал отдых в пансионатах «Алтын-Жай» и «Эне-Сай».

«Но они в последние годы простаивали и не были готовы к приему медиков. Один день пребывания в них стоил 1,3 тысячи сомов, как в санатории. Многие медики жаловались на отсутствие бытовых условий», — отмечается в письме.

В связи с этим ЦК и просит оказать содействие в организации отдыха в санатории «Голубой Иссык-Куль» за счет средств Фонда оздоровления трудящихся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195150/
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