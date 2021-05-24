Цифра дня. 72 тысячи кыргызстанцев получили вакцину от коронавируса

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 755 человек, из них вторую дозу — 356.

По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 72 тысячи 173 человека (из них второй дозой — 22 тысячи 876). В том числе:

в Бишкеке — 18 тысяч 662;

в Оше — 5 тысяч;

в Чуйской области — 11 тысяч 321;

в Ошской области — 10 тысяч 371;

в Таласской области — 3 тысячи 521;

в Иссык-Кульской области — 7 тысяч;

в Нарынской области — 3 тысячи 246;

в Джалал-Абадской области — 9 тысяч 504;

в Баткенской области — 2 тысячи 894.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0312546521, 0312546104.

Напомним, жители Бишкека могут записаться на прививку от COVID-19 через электронную очередь.