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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 72 тысячи кыргызстанцев получили вакцину от коронавируса

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 755 человек, из них вторую дозу — 356.

По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 72 тысячи 173 человека (из них второй дозой — 22 тысячи 876). В том числе: 

  • в Бишкеке — 18 тысяч 662;
  • в Оше — 5 тысяч;
  • в Чуйской области — 11 тысяч 321;
  • в Ошской области — 10 тысяч 371;
  • в Таласской области — 3 тысячи 521;
  • в Иссык-Кульской области — 7 тысяч;
  • в Нарынской области — 3 тысячи 246;
  • в Джалал-Абадской области — 9 тысяч 504;
  • в Баткенской области — 2 тысячи 894.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0312546521, 0312546104.

Напомним, жители Бишкека могут записаться на прививку от COVID-19 через электронную очередь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194973/
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