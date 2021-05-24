Цифра дня. 72 тысячи кыргызстанцев получили вакцину от коронавируса

В Кыргызстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса получили 755 человек, из них вторую дозу — 356.
По данным Минздрава страны, всего в стране вакцинированы 72 тысячи 173 человека (из них второй дозой — 22 тысячи 876). В том числе:
- в Бишкеке — 18 тысяч 662;
- в Оше — 5 тысяч;
- в Чуйской области — 11 тысяч 321;
- в Ошской области — 10 тысяч 371;
- в Таласской области — 3 тысячи 521;
- в Иссык-Кульской области — 7 тысяч;
- в Нарынской области — 3 тысячи 246;
- в Джалал-Абадской области — 9 тысяч 504;
- в Баткенской области — 2 тысячи 894.
По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН:
Напомним, жители Бишкека могут записаться на прививку от COVID-19 через электронную очередь.