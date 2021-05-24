Незаконная приватизация. «Кыргыз почтасы» опровергает сообщение Генпрокуратуры

Госпредприятие «Кыргыз почтасы» не могло приватизировать помещение детского сада в Ак-Моюнском айыл окмоту Ат-Башинского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в архиве находятся документы, доказывающие обратное, — ГП «Кыргыз почтасы» действовало в рамках закона, имея помещение в пользовании на законном основании. В 2016 году его вернули детскому саду, переехав в другое здание местного муниципального органа.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры заявляла, что отделения ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «Кыргыз почтасы» незаконно приватизировали два помещения муниципального детского сада «Тамчы-Булак» общей площадью 44,72 квадратных метра.