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Общество

Незаконная приватизация. «Кыргыз почтасы» опровергает сообщение Генпрокуратуры

Госпредприятие «Кыргыз почтасы» не могло приватизировать помещение детского сада в Ак-Моюнском айыл окмоту Ат-Башинского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в архиве находятся документы, доказывающие обратное, — ГП «Кыргыз почтасы» действовало в рамках закона, имея помещение в пользовании на законном основании. В 2016 году его вернули детскому саду, переехав в другое здание местного муниципального органа.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры заявляла, что отделения ОАО «Кыргызтелеком» и ГП «Кыргыз почтасы» незаконно приватизировали два помещения муниципального детского сада «Тамчы-Булак» общей площадью 44,72 квадратных метра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194937/
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