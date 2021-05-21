Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела

Генеральной прокуратурой в ходе изучения материалов государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения Кумтор выявлены коррупционные правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что с 1992 по 2019 год отдельные высокопоставленные и иные должностные лица госорганов, а также руководство ОАО «Кыргызалтын» создали противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании «Камеко», Centerra Gold, а также ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и ЗАО «Кумтор Голд Компани».

«Для незаконного получения материальных и других благ был заключен ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор, вследствие чего государству причинен многомиллиардный материальный ущерб и окружающей среде нанесен непоправимый урон, что в свою очередь создало угрозу государственной безопасности. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Коррупция», начато досудебное производство, ход которого взят на контроль», — сообщили в надзорном органе.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.