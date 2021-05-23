Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и кинопремьеры

25-28 мая. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

24-28 мая. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»

Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанных в 1980-х годах. Подробнее

«Мастерская 705», 14.00-20.00.

25 мая. Вечер фортепианной музыки

В Малом зале состоится сольный концерт выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Талгата Аракеева. В программе произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Фридерика Шопена. Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

26 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

26 мая. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

26 мая. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

27 мая. Презентация книги «Судьбы II» / «Чиеш Тагдырлар II»

В сборнике представлены 12 личных историй людей, переживших репрессии XX века в советское время, в тот самый «век волкодав», как его назвал Осип Мандельштам.

Smart Hotel, 16.00.

27-28 мая. Экскурсия «Экзотические растения»

Гости познакомятся с историей интродукции и особенностями агротехники экзотичных растений, а также с уникальной коллекцией растений, которые растут в дендрарии-заповеднике. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Энвера Гареева, 13.00, 14.30 и 16.00.

27 мая. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

27 мая. Кинопремьеры

«Коп на драйве» (комедия). Райан — трусливый и неуклюжий молодой полицейский. В тот день, когда его врач ошибочно узнает, что ему осталось жить всего тридцать дней, он понимает, что это его последний шанс заполучить уважение на своем участке и произвести впечатление на коллегу Стефани.

«Дублинские дебоширы» (драма). Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках.

«Спиритический сеанс» (ужасы). Камилл — новенькая в элитной школе для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна ученица. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.

«Ассасин: Битва миров» (фэнтези). Сюжет повествует об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом.

«Балконский Балакай» (комедия). Комедия о перевоспитании мажора — городского парня из «золотой молодежи», недавно приехавшего из США. Он отправляется в село. Тазабек — типичный папенькин сынок и прожигатель жизни. Ему придется столкнуться с новыми приключениями, выучить кыргызский язык, чтобы понимать остальных, и найти свою любовь.

28 мая. Концерт Ирины Круг «Сердце и Душа...» (Россия)

Ирина Круг — королева российского шансона. Зрителей ждет концерт из популярных песен певицы, находящих отклик в сердцах тысяч людей.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

28 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.