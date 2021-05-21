В Бишкеке и Оше прививку от COVID-19 можно получить и в вечернее время

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции внесены изменения в работу прививочных пунктов Бишкека и Оша. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, в столице пять пунктов будут работать с 8.00 до 23.00: ЦСМ № 11, 18, 16 и № 8, а также поликлиника студентов. Остальные работают с 8.00 до 17.00.

В Оше на новый график работы переведены Центр семейной медицины и все его 11 филиалов.

Всего в Кыргызстане развернуто более 100 временных прививочных пунктов во всех областях. Их адреса можно узнать по ссылке.