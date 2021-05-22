00:28
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 мая будет солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 14 часов 51 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Медетбек Букуев

Родился 22 мая 1956 года в селе Кегети Чуйской области. Советник президента Кыргызстана.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Союза охраны природы Германии (NABU) — Кыргызстан
Фото Союза охраны природы Германии (NABU) — Кыргызстан. Снежный барс

Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском Тюэне основана Международная федерация кинологов.

Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных государств (по одной от каждой страны).

По данным на 2019-й, в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983-го — член Союза художников СССР.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;
  • культурный центр «Кудук» приглашает на спектакль «Аккорд»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет притчу «Мир-мгновенье»;
  • в Coffeshop Company Kyrgystan можно будет увидеть моноспектакль «Пугачев. Рождение»;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Bishkek Blues Band;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194672/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 мая, пятница
23:54
Чат с эффектом присутствия. Google представила новую разработку
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:12
Дождь из искр обрушился на прохожих после грозы в Санкт-Петербурге
22:45
Новый арык на улице Буденного затрудняет проезд транспорта и скорой помощи
22:42
Диспетчер перепутал. В МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым