В Бишкеке 22 мая будет солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 14 часов 51 минуты.

Отключение газа, света, воды

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Медетбек Букуев

Родился 22 мая 1956 года в селе Кегети Чуйской области. Советник президента Кыргызстана.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Фото Союза охраны природы Германии (NABU) — Кыргызстан. Снежный барс

Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском Тюэне основана Международная федерация кинологов.



Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных государств (по одной от каждой страны).

По данным на 2019-й, в федерацию входят национальные кинологические федерации 98 стран, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983-го — член Союза художников СССР.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;

культурный центр «Кудук» приглашает на спектакль «Аккорд»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет п ритчу «Мир-мгновенье»;

ритчу «Мир-мгновенье»; в Coffeshop Company Kyrgystan можно будет увидеть моноспектакль «Пугачев. Рождение»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Bishkek Blues Band;

мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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