В Бишкеке 21 мая будет солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 14 часов 49 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Саманчина, 2, 4, 6, 6а, 10, отрезки проспекта Чуй, улиц Удмуртской, Кольбаева, Лермонтова, Курманалиева, Кишиневской, Тулебердиева, Саадаева, Ынтымак, Архитекторной, Манаса, Панфилова, 200, 202, жилмассив «Ак-Босого»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1-2», «Чон-Арык» (улица Славгородская), «Манас айылы» (улицы Центральная, Самойленко), «Кырман», «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Шералиева, Сандык-Тор);

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 4-6, 31, 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20;

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Шаты, Торугарт).

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Эрик Бейшембиев

Родился 21 мая 1963 года во Фрунзе. Посол Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан.

Артур Те

Родился 21 мая 1993 года. Дзюдоист.

Памятные даты

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Фото 24.kg. Стенд Узбекистана на ярмарке в честь Нооруза, Бишкек, 21 марта 2019 года

В 2001 году ЮНЕСКО приняло Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В этом же документе ООН предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям среди прочего информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

Международный день чая

Генассамблея постановила провозгласить 21 мая Международным днем чая.

Он способствует поощрению и расширению коллективных действий в поддержку устойчивого производства и потребления чая и повышению осведомленности о его важном значении в борьбе с голодом и нищетой.

После воды чай является самым потребляемым напитком в мире.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избран председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м создал пьесу «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первую кыргызскую многоактную драму, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений писателя.

Умер 21 мая 1974 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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