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Общество

Выборы муфтия назначены на 21 мая. Претендуют 6 кандидатов

Выборы муфтия назначены на 21 мая. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

По их словам, отборочный тур прошли шесть кандидатов: Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шукур Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев.

Напомним, курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором должны были избрать нового муфтия, был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194555/
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