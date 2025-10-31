17:03
Муфтий Кыргызстана призвал мужчин к уважению и защите женщин

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров обратился к жителям страны с посланием под названием «Женщина — доверенное сокровище уммы», в котором подчеркнул священный долг мужчин — проявлять уважение, заботу и милосердие к женщинам. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

В обращении духовный лидер отметил, что женщина — «особое творение Аллаха», наделенное добротой, мягкостью и устойчивостью. По его словам, ислам всегда защищал достоинство женщины, а отношение к ней является мерилом веры мужчины.

Муфтий осудил насилие и пренебрежение к женщинам, призвав мужчин проявлять любовь, внимание и защиту к матерям, женам и сестрам.

«Уважение к женщине — это признак веры, а жестокость к ней — духовная тьма», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349311/
