Национальное агентство по делам религий Кыргызстана совместно с муфтиятом и казыятами продолжает мониторинг деятельности туристических компаний, организующих паломничество умра в Саудовскую Аравию.

Как сообщили в ведомстве, контроль осуществляется в соответствии с Законом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и порядком организации паломничества для граждан Кыргызстана.

Фото муфтията. В Кыргызстане усилили контроль за турагентствами, отправляющими граждан на умру

На сегодняшний день 37 туристических компаний прошли аккредитацию и имеют право официально организовывать умру. Параллельно ведется работа по выявлению нелегальных операторов и частных лиц, предлагающих незаконные услуги.

Мониторинг проводится как в аэропортах, так и на интернет-платформах, где размещаются объявления и реклама туров.

Главная цель проверок — обеспечение безопасности паломников, соблюдение законодательства и создание комфортных условий для кыргызстанцев, совершающих умру.