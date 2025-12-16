16:50
Будущим паломникам дали срок до 19 декабря для оплаты хаджа

Граждане, включенные в электронную базу хаджа на 2026 год и получившие возможность совершить паломничество в порядке очереди, должны оплатить оставшуюся сумму до 19 декабря 2025 года включительно. Об этом сообщили в ДУМК.

Уточняется, что каждый кандидат, зарегистрированный в регионах, обязан внести $2 тысячи 650 до окончания рабочего дня «Элдик Банка» (РСК) в период с 15 по 19 декабря 2025 года.

Кроме того, паломники должны в указанные даты предоставить оригинал квитанции об оплате в адрес операторов по месту регистрации в соответствующих регионах.

Отмечается, что соблюдение установленных сроков является обязательным условием для дальнейшего участия в организации хаджа 2026 года.
