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Общество

В ФОМС напомнили, какие бесплатные медуслуги положены людям с инвалидностью

Лицам с инвалидностью по зрению, слуху, с детства и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет предоставляются бесплатные медицинские услуги на амбулаторном уровне и в стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС при Минздравсоцразвития.

По его данным, для получения бесплатных медицинских услуг лица с ОВЗ должны быть приписаны к Центру семейной медицины по месту жительства.

На амбулаторном уровне бесплатно предоставляют:

  • консультацию и осмотр врача в поликлинике;
  • лабораторные и диагностические исследования, производимые на уровне ЦСМ/ГСВ;
  • лечение (оказание неотложной медицинской помощи;
  • иммобилизация;
  • назначение медикаментозного лечения;
  • проведение медицинских инъекций по показаниям (внутривенных, внутримышечных, подкожных).

Профилактический осмотр, санация полости рта стоматологом проводятся бесплатно, если к этой льготной категории лиц относятся беременные и дети до 10 лет.

При госпитализации в стационары в плановом порядке данная категория граждан имеет право получить стационарную помощь без внесения сооплаты не более двух госпитализаций в год, за исключением детей в возрасте до 6 лет.

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Кроме того, лица с инвалидностью имеют право на льготные лекарственные средства со скидкой от 50 процентов и выше по Дополнительной программе ОМС, а ЛОВЗ с параноидной шизофренией, аффективными расстройствами различного генеза, эпилепсией, бронхиальной астмой и онкологическими заболеваниями в терминальной стадии — до 90 процентов по Программе госгарантий.

«Для вышеперечисленной категории больных при наличии финансовых средств в центрах семейной медицины/группах семейных врачей нормы выписки лекарственных средств могут быть увеличены до двух раз», — отметили в ФОМС.

Для приобретения медикаментов необходимо выписать рецепт у своего врача и обратиться в аптеку.

В случае возникновения вопросов пациенты могут обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113 (звонок со всех операторов бесплатный) с 9.00 до 18.00. Выходные — суббота, воскресенье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194534/
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