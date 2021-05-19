COVID-19. Почему растет заболеваемость и количество смертей

Последние две недели в Кыргызстане ежедневно регистрируется по шесть-восемь летальных исходов от COVID-19 и внебольничной пневмонии, при этом большинство — в столице. Почему так происходит, 24.kg рассказал главный врач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

— Во-первых, это может быть связано с циркуляцией новых штаммов в Кыргызстане. У них более высокая контагиозность, они прогрессивно поражают все органы и системы организма. С другой стороны, наши граждане до сих пор занимаются, к сожалению, самолечением.

Доводят состояние до критического, только потом обращаются к нам. Гульжигит Аалиев

Отмечу, что подготовленность лечебных организаций в этом году лучше, чем в прошлом. Медикаменты, СИЗ, койко-места заранее готовятся. Сейчас наша больница заполняется быстро, у нас самая большая реанимация в республике, поэтому к нам переводят всех тяжелых больных с COVID-19, сегодня 23 больных в крайне тяжелом состоянии.

В прошлом году построили новое здание, там как раз реанимационный зал, новое оборудование позволяет нам спасать больных.

— Кстати, про новый корпус. Еще в 2016 году Минздрав, Минфин, Минэкономики и корейская сторона подписали четырехсторонний меморандум о строительстве нового здания. На какой стадии сейчас этот вопрос?

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— Этот проект заглох где-то в правительстве. Когда недавно у нас был Садыр Жапаров, мы с ним говорили об этом. Он вроде дал задание рассмотреть все эти проекты.

— А почему люди поздно обращаются к врачам? Не верят, что у них коронавирус и списывают симптомы на простуду?

— Мы спрашиваем об этом у пациентов. Народ как-то успокоился. Многие думают, что это ОРВИ, быстро пройдет. С другой стороны, читают в интернете, слушают соседей о методиках лечения и применяют их. И только когда происходит нарушение дыхания, они обращаются к врачам.

— Но ведь симптомы ОРВИ и коронавируса схожи. Как понять, что нужно звонить врачам?

— Как появились первые симптомы. Различить самостоятельно сложно. Та же потеря обоняния может быть и при ОРВИ. Постоянная высокая температура, которая почти не сбивается жаропонижающими, слабость, другие симптомы имеют более устойчивый характер, чем при ОРВИ. Когда происходит наслоение со стороны дыхательной системы и человек начинает задыхаться, сразу необходимо обращаться к врачам. При ОРВИ обычно нарушения дыхания нет, так как происходит поражение только верхних дыхательных путей.

— Вы упомянули о новых штаммах. Но та же Всемирная организация здравоохранения говорит, что они не более патогенны, чем циркулировавшие ранее.

— Они более заразны, и с увеличением числа инфицированных растет и количество смертельных исходов.

— Особенности лечения COVID-19, вызванного этими штаммами, есть?

— Не отличается. Мы лечим по протоколу. Но отмечу, что в некоторых случаях плохо поддается лечению. Здесь немалую роль играет и иммунитет человека.

Коронавирус находит «слабые места» в организме и поражает их. Если есть хронические заболевания, часто бывают осложнения — больные могут умереть. Гульжигит Аалиев

Сейчас мы изучаем течение болезни, вызванной новыми штаммами, советуемся с коллегами из других стран, изучаем научные публикации. При Минздраве есть научный совет, где также обсуждаем случаи, особенно тяжелые.

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— А аконит применяете?

— Мы лечим только по протоколу.

— Кстати, а почему у нас такая «рваная» статистика: то сообщают о 200 заболевших, а через день новых случаев уже 400, а потом снова около 300?

— Во-первых, это зависит от обращаемости населения. Обычно в выходные, праздничные дни люди не идут к врачам. В такие дни отмечается спад. А с понедельника, когда люди обращаются к медикам, сдают ПЦР-анализ, начинается рост.

Будет ли продолжаться подъем заболеваемости, во многом зависит от населения. Гульжигит Аалиев

Если дальше будут продолжать ходить по тоям, на массовые мероприятия, не носить маски, не соблюдать другие санитарные нормы, то рост продолжится.