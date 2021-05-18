22:22
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Общество

Кыргызский фильм «Озеро» покажут на Британском фестивале независимого кино

Кыргызский фильм «Озеро» отобран в официальную конкурсную программу Британского фестиваля независимого кино. Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

Британский фестиваль независимого кино — это мероприятие, предназначенное для демонстрации независимых фильмов со всего мира с акцентом на британские таланты.

«Наша цель — максимально привлечь внимание к независимым фильмам за счет многократных показов каждой отобранной ленты и освещения в прессе. Мы организуем интервью для кинематографистов, устраиваем красную дорожку на каждой премьере в Лестер-сквере и гарантируем интереснейший контент. Ценители авторского кино будут смотреть каждый фильм программы», — отмечают организаторы фестиваля.

Полнометражный художественный фильм «Озеро» — это дебютная работа режиссера Эмиля Атагельдиева.

В основу истории легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора и собственного пути, разворачивающаяся на фоне потрясающих пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194344/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызские режиссеры примут участие в киношколе «Содружество» в Батуми
Фильм Артыкпая Суюндукова «Шамбала» стал победителем премии «Ника»
Фильм кыргызстанского режиссера покажут на фестивале в Челябинске
Нам есть чему поучиться у Европы. Режиссеры о состоянии кыргызского кино
В Кыргызстане сегодня стартует первый онлайн-фестиваль европейского кино
Фестиваль европейского кино пройдет в Кыргызстане 22-28 марта
Определились победители VI Всемирного фестиваля азиатского кино (Лос-Анджелес)
Фильм из Кыргызстана поборется за победу в кинопремии «Ника»
В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы». Победители и лучшие наряды
Фильм из Кыргызстана покажут на кинофоруме в Гонконге
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
18 мая, вторник
22:16
Развитие экотуризма. В Бишкек приехали туроператоры Финляндии Развитие экотуризма. В Бишкек приехали туроператоры Фин...
22:02
В Евразийской экономической комиссии два новых представителя из Кыргызстана
21:49
Кыргызский фильм «Озеро» покажут на Британском фестивале независимого кино
21:23
В столичном парке «Ынтымак» вдоль велодорожки установили самодельные аптечки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 мая: будет жарко