Кыргызский фильм «Озеро» покажут на Британском фестивале независимого кино

Кыргызский фильм «Озеро» отобран в официальную конкурсную программу Британского фестиваля независимого кино. Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

Британский фестиваль независимого кино — это мероприятие, предназначенное для демонстрации независимых фильмов со всего мира с акцентом на британские таланты.

«Наша цель — максимально привлечь внимание к независимым фильмам за счет многократных показов каждой отобранной ленты и освещения в прессе. Мы организуем интервью для кинематографистов, устраиваем красную дорожку на каждой премьере в Лестер-сквере и гарантируем интереснейший контент. Ценители авторского кино будут смотреть каждый фильм программы», — отмечают организаторы фестиваля.

Полнометражный художественный фильм «Озеро» — это дебютная работа режиссера Эмиля Атагельдиева.

В основу истории легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора и собственного пути, разворачивающаяся на фоне потрясающих пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль.