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Общество

Дело Жениша Молдокматова. На допрос вызвали Кундуз Жолдубаеву

На допрос в МВД вызвали Кундуз Жолдубаеву. Об этом на своей странице в Facebook сообщила она сама.

По ее словам, ей вручили повестку, в которой сказано, что следователь ее ждет сегодня в 16.00 как свидетеля по делу о массовых беспорядках и захвате здания ГКНБ в ночь с 5 на 6 октября 2020 года. Ранее по этому эпизоду арестовали лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194291/
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