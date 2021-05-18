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Общество

Кыргызские режиссеры примут участие в киношколе «Содружество» в Батуми

В международной киношколе «Содружество» в Батуми примут участие два молодых кыргызстанских режиссера. Об этом сообщается в соцсетях форума.

С 26 мая по 2 июня в Батуми пройдет пятый сезон международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.

В рамках киношколы состоятся конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, внеконкурсные показы, обсуждение фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного киносотрудничества.

Участники из Кыргызстана — Чингиз Сулумбеков с фильмом «Подсолнух» и Байзак Маматалиев с фильмом «На лодке».

В 2021 году в программе 31 фильм из 14 государств.

На фестивале будет работать международное жюри: Николай Лавренюк (Беларусь, МКФ «Листопад»), Дмитрий Савельев (Россия), Ержан Джумабеков (Казахстан, МКФ «Байконур») и Инна Безирганова (Грузия).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194262/
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