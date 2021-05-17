Группы по делимитации и демаркации границ подписали протокол

Состоялась очередная встреча топографических рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров.

По его данным, в соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 13 по 17 мая в Душанбе прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории Кыргызстана.

Уточняется, что встреча прошла в конструктивной обстановке.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.