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Общество

В городе Ош строят многоэтажный дом без разрешительных документов

В Оше строят многоэтажный дом без разрешительных документов. Об этом 24.kg сообщили жители близлежащих домов.

По словам Жаныбека Маасалиева, на проспекте Масалиева ОсОО «Кыргыз Каганат», известная в стране под брендом «Ихлас», строит 14-этажный жилой дом.

«Мы являемся смежными соседями с территорией, где начато строительство многоэтажного жилого дома. Обращались в мэрию, управление архитектуры, Экотехинспекцию и прокуратуру с просьбой проверить законность строительства», — говорит житель Оша.

Он сообщил, что 10 мая управление Госэкотехинспекции по Ошу ответило горожанам. В ведомстве отметили, что 1 февраля 2021 года владельцу ОсОО «Кыргыз Каганат» выписан штраф на 23 тысячи сомов за непредоставление соответствующих архитектурных разрешительных документов на строительство многоэтажного жилого дома.

22 апреля выдано предписание на приостановление строительства. На обращение горожан также отреагировали в мэрии Оша. По данным муниципалитета, эскиз застройки разработан Государственным проектным институтом градостроительства и архитектуры. Он был размещен на сайте управления по градостроительству и архитектуре для общественного обсуждения. После этого стройкомпания получила архитектурно-планировочные условия (АПУ) на проектирование 14-этажных жилых домов со спортивно-оздоровительным комплексом и торгово-офисными помещениями с подземным автопаркингом.

Согласно нормам, положительное заключение госэкспертизы рабочего проекта является основанием для начала строительных работ. Но его согласование не производилось, то есть второй этап получения разрешительных документов со стороны компании «Кыргыз Каганат» не пройден.

из ответа мэрия Оша

В связи с этим специалистами управления архитектуры, прокуратуры и Госэкотехинспекции Оша факт самовольного строительства заактировали и работы приостановили.

По этому вопросу прокуратура внесла представление начальнику Госэкотехинспекции об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.

Но на деле стройкомпания не прекратила работы. Жители возмущены, что строительство продолжается без согласования проекта и соответствующих документов.

К тому же на стройке не соблюдается режим рабочего времени, что приводит к крайнему дискомфорту жителей близлежащих домов.

«Не соблюдаются санитарные нормы и общественный порядок, вокруг стройки невыносимая пыль и шум, которые не прекращаются. Есть и нарушения границ раздела территории и общественных дорог. Высота строящегося здания не соответствует установленным нормам, для сосуществования в частном секторе, нарушены солнечный и обзорный режимы», — перечисляет нарушения Жаныбек Маасалиев.

За комментариями журналист 24.kg обратилась в компанию «Кыргыз Каганат». Ее представители обещали предоставить ответ в течение суток. Однако прошло уже четыре дня, но ни юрист, ни представители стройкомпании не смогли прокомментировать ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194209/
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