Россия увеличила количество мест для иностранных абитуриентов

Россия увеличила квоты для иностранных абитуриентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в Центре».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил высокий спрос на российские вузы у иностранных студентов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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«Несмотря на пандемию и другие негативные факторы, мы фиксируем, что сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов. Конечно, мы заинтересованы в притоке в страну сильных талантливых кадров, поэтому с учетом растущей привлекательности было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи — это и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан. Там традиционно очень большой спрос на российское образование», — отметил он.

Владимир Путин отметил, что обучение в российских вузах молодежи из ближнего зарубежья — очень важная составляющая совместной работы с партнерами по СНГ. «Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, в поддержке изучения русского языка», — добавил он.