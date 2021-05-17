Сегодня можно зарегистрироваться на Общереспубликанское тестирование

Сегодня в Кыргызстане проходит дополнительная регистрация для тех, кто не успел зарегистрироваться на ОРТ. Об этом сообщается на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения.

Регистрация будет проводиться в центрах тестирования (школах, где будет проводиться ОРТ) с 13.00 до 17.00.

Подробно о месте регистрации для каждого района или города необходимо узнать у представителей школ или в районных (городских) отделах образования.

Стоимость регистрации — 370 сомов за основной тест и 370 сомов за каждый предметный тест. Оплата производится в расчетно-сберегательной компании (РСК).

Для регистрации необходимо иметь:

квитанцию об оплате регистрационного взноса;

удостоверение личности (паспорт или военный билет). Без документов, удостоверяющих личность, допуска на тест не будет.

2 фото 3Х4;

оригинал аттестата о среднем образовании или диплом об окончании среднеспециального учебного заведения (для выпускников прошлых лет);

выпускники 2021 года представляют заверенную директором школы и школьной печатью справку о том, что он является выпускником. На справке обязательна фотография выпускника, которая заверяется печатью школы.

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов регистрация производиться не будет.

Участники, зарегистрированные во время дополнительной регистрации, получают сертификат о количестве набранных баллов в районных (городских) отделах образования того района, где была регистрация.

Кроме того, дополнительная регистрация будет проводиться и 20 мая.

Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане пройдет в два этапа: 18-19 мая и 21-22 мая.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).