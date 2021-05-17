09:35
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущих с ВИЧ

В Кыргызстане зарегистрированы 10 тысяч 644 человека, живущих с ВИЧ, в том числе 10 тысяч 59 — граждане Кыргызстана. Об этом сообщили в РЦ «СПИД».

В центре напомнили, что ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В республике ВИЧ-инфекция унесла жизни 2 тысяч 311 человек.

«Всемирный день памяти призван не только привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, это повод и возможность для каждого человека получить достоверную информацию о ВИЧ, осознать личную ответственность, сохранить свое здоровье», — отметили в центре.

Сегодня ВИЧ не является смертельным заболеванием. Благодаря антиретровирусным препаратам, оно из смертельного перешло в категорию хронической. «Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, взять ее под контроль, жизнь человека практически вне опасности», — добавили в РЦ «СПИД».

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в организациях здравоохранения по адресам:

  • РЦ «СПИД», Бишкек, улица Логвиненко, 8; телефон 0312301082;
  • Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД, Бишкек, улица Токтогула, 62а; телефон 0312434076;
  • Ошский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Ош, переулок Моминова, 10; телефон 0322276630;
  • Джалал-Абадский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Джалал-Абад, улица Курортная, 37; телефон: 0372226721, 0372260342;
  • Таласский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Талас, улица Ленина, 257; телефон 0342255236;
  • Баткенский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Баткен, улица Раззакова, 13; телефон 0362250877;
  • Иссык-Кульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Каракол, улица Пролетарская, 118; телефон 0392259759;
  • Нарынский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Нарын, улица Раззакова, 1; телефон 0352251942;
  • Чуйский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Токмак, улица Комсомольская, 129; телефон 0313830612.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194134/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
2 миллиона сомов за заражение ВИЧ. Как компенсация разделила общество
Заражение ребенка ВИЧ. Денег на выплату компенсации у больницы нет
Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка
ВИЧ-инфицированные могут стать усыновителями и опекунами
До конца января кыргызстанцы могут бесплатно получить самотесты на ВИЧ
В Кыргызстане людям, живущим с ВИЧ, помогли продуктовыми наборами
Всемирный день борьбы с ВИЧ. USAID продолжит оказывать помощь Кыргызстану
Люди будут обходить стороной. Почему зараженные ВИЧ скрывают статус
Талант Мамытов попросил госорганы уделять внимание не только коронавирусу
В ходе тестирования на ВИЧ на рынках Бишкека инфекция обнаружена у 8 человек
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
17 мая, понедельник
09:31
В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущих с ВИЧ В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущ...
09:14
На улице Тоголока Молдо в Бишкеке заасфальтировали дерево
08:56
За год масло в Кыргызстане подорожало почти в два раза, сахар — в 1,5
08:34
Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
08:28
Отмена итогов выборов в трех городах. Во сколько обойдется повторная кампания
16 мая, воскресенье
23:06
Крупный пожар в Бишкеке. Горит отель