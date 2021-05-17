В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущих с ВИЧ

В Кыргызстане зарегистрированы 10 тысяч 644 человека, живущих с ВИЧ, в том числе 10 тысяч 59 — граждане Кыргызстана. Об этом сообщили в РЦ «СПИД».

В центре напомнили, что ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В республике ВИЧ-инфекция унесла жизни 2 тысяч 311 человек.

«Всемирный день памяти призван не только привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, это повод и возможность для каждого человека получить достоверную информацию о ВИЧ, осознать личную ответственность, сохранить свое здоровье», — отметили в центре.

Сегодня ВИЧ не является смертельным заболеванием. Благодаря антиретровирусным препаратам, оно из смертельного перешло в категорию хронической. «Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, взять ее под контроль, жизнь человека практически вне опасности», — добавили в РЦ «СПИД».

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в организациях здравоохранения по адресам: