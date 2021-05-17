В Кыргызстане зарегистрировано 10,6 тысячи людей, живущих с ВИЧ

В Кыргызстане зарегистрированы 10 тысяч 644 человека, живущих с ВИЧ, в том числе 10 тысяч 59 — граждане Кыргызстана. Об этом сообщили в РЦ «СПИД».
В центре напомнили, что ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. В республике ВИЧ-инфекция унесла жизни 2 тысяч 311 человек.
«Всемирный день памяти призван не только привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, это повод и возможность для каждого человека получить достоверную информацию о ВИЧ, осознать личную ответственность, сохранить свое здоровье», — отметили в центре.
Сегодня ВИЧ не является смертельным заболеванием. Благодаря антиретровирусным препаратам, оно из смертельного перешло в категорию хронической. «Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, взять ее под контроль, жизнь человека практически вне опасности», — добавили в РЦ «СПИД».
Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в организациях здравоохранения по адресам:
- РЦ «СПИД», Бишкек, улица Логвиненко, 8; телефон 0312301082;
- Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД, Бишкек, улица Токтогула, 62а; телефон 0312434076;
- Ошский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Ош, переулок Моминова, 10; телефон 0322276630;
- Джалал-Абадский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Джалал-Абад, улица Курортная, 37; телефон: 0372226721, 0372260342;
- Таласский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Талас, улица Ленина, 257; телефон 0342255236;
- Баткенский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Баткен, улица Раззакова, 13; телефон 0362250877;
- Иссык-Кульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Каракол, улица Пролетарская, 118; телефон 0392259759;
- Нарынский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Нарын, улица Раззакова, 1; телефон 0352251942;
- Чуйский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, Токмак, улица Комсомольская, 129; телефон 0313830612.