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Общество

ОАО «Кыргызалтын»: Зарплату Тенгизу Болтуруку платит Centerra Gold

Тенгиз Болтурук является членом совета директоров Centerra Gold, и вознаграждение, соответственно, оплачивается данной компанией. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

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В компании отметили, что коллективное обращение сотрудников ранее поступило и в аппарат правительства. Оно написано в период проведения оптимизации деятельности ОАО «Кыргызалтын». Тогда была образована рабочая комиссия общества, так как возможная оптимизация деятельности общества вызвала массовые беспокойства сотрудников.

«На сегодня работа комиссии завершена. Проведен полный анализ деятельности аппарата управления и структурных подразделений общества. Для эффективной деятельности общества в рамках оптимизации без сокращения штатной численности сотрудников была разработана и принята советом директоров новая структура общества. По ней штатная численность сотрудников ОАО «Кыргызалтын» осталась прежней», — заверили в компании.

Кроме того, председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Маратбек Чолпонкулов опроверг сообщения о том, что компанией руководит гражданин Канады Тенгиз Болтурук. Он напомнил, что «Кыргызалтын» является открытым акционерным обществом. И по законодательству исполнительным органом является правление, возглавляемое председателем.

«По остальным вопросам, изложенным в письме, предоставление информации невозможно, так как данные сведения в соответствии с законодательством Кыргызстана и внутренними локальными актами общества являются коммерческой тайной», — заключил Маратбек Чолпонкулов.

Напомним, ранее коллектив ОАО «Кыргызалтын» выступил с обращением к народу Кыргызстана и президенту Садыру Жапарову о том, что компанией завладел иностранный гражданин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194008/
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