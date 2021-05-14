Ситуация на границе. В Баткене митингуют против строительства дороги в Ак-Сае

Женщины сельской управы Ак-Сай сегодня вышли на митинг к областной администрации Баткена. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Участницы акции протеста требуют, чтобы власти завершили процесс делимитации и демаркации границ, обеспечили безопасность региона и местных жителей.

«Мы, женщины, матери, вышли, чтобы сказать властям свое слово. Мы не хотим больше подвергать жизнь наших детей опасности. Не хотим, чтобы наши дети, внуки были мишенью для таджикских военных и чтобы их детство прошло под обстрелом. Я родилась в селе Капчыгай. Раньше моя мама брала меня в спешке и убегала от пуль таджиков. Теперь я убегаю со своими детьми. Что будет с моими внуками?» — возмущается Майрам Жанжигитова.

Митингующие просят власти Кыргызстана не соглашаться на строительство дороги Ходжаи Аъло — Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчыгай (Танги).

«Я пожилая женщина, пережила все пограничные конфликты. Вышли на митинг, чтобы просить власти не отдавать наши земли соседям. Нас очень беспокоит последний протокол, где говорится о строительстве дороги. Это неправильно. Тогда нашу область поделят на две части. Если дорогу будет использовать Таджикистан, то нет гарантии, что завтра в случае очередного конфликта целый район останется в блокаде. К нам тогда перестанет поступать вода. Как мы будем жить?» — задется вопросом Раат Калматова.

Женщины отметили, что к анклаву Ворух есть уже дорога, еще одна будет лишней.

Полпред правительства в регионе сообщил, что после встречи с акимом Баткенского района и главой области митингующие разошлись.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.