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Общество

Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ

Арестованный за вымогательство $250 тысяч активист Мелис Аспеков пожаловался на пытки. Фотографии с синяками были опубликованы в социальной сети Facebook.

В акте, опубликованном в соцсети, указывается, что следственно-арестованный Мелис Аспеков, содержащийся в камере № 42, пожаловался на синяки на обеих ногах. Гематомы были зафиксированы.

В заявлении Мелиса Аспекова указывается, что его пытали по поручению директора АКС ГКНБ Бекбосуна Апсатарова. Сотрудники ГКНБ якобы хотят, чтобы обвиняемый дал показания на Сыймыка Жапыкеева.

Адвокат обвиняемого Сергей Манукян сообщил 24.kg, что ему ничего не известно о пытках, примененных к подзащитному.

В Национальном центре по предупреждению пыток редакции сообщили, что правозащитники ходили к обвиняемому и зафиксировали гематомы. Однако подробности правозащитники не стали сообщать, поскольку Мелис Аспеков просит не распространять их без согласования с адвокатом.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. В апреле дело передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее Мелис Аспеков заявил, что предвыборную кампанию кандидата в президенты Садыра Жапарова финансировали братья Жээнбековы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193928/
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