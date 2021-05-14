Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ

Арестованный за вымогательство $250 тысяч активист Мелис Аспеков пожаловался на пытки. Фотографии с синяками были опубликованы в социальной сети Facebook.
В акте, опубликованном в соцсети, указывается, что следственно-арестованный Мелис Аспеков, содержащийся в камере № 42, пожаловался на синяки на обеих ногах. Гематомы были зафиксированы.
В заявлении Мелиса Аспекова указывается, что его пытали по поручению директора АКС ГКНБ Бекбосуна Апсатарова. Сотрудники ГКНБ якобы хотят, чтобы обвиняемый дал показания на Сыймыка Жапыкеева.
В Национальном центре по предупреждению пыток редакции сообщили, что правозащитники ходили к обвиняемому и зафиксировали гематомы. Однако подробности правозащитники не стали сообщать, поскольку Мелис Аспеков просит не распространять их без согласования с адвокатом.
Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. В апреле дело передано в Первомайский районный суд Бишкека.
Ранее Мелис Аспеков заявил, что предвыборную кампанию кандидата в президенты Садыра Жапарова финансировали братья Жээнбековы.