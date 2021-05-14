В онлайн-формате проходит Международный форум Digital Fest.

Организатор — образовательный проект Digital Academy агентства I DO MARKETING совместно с Mail.ru Group и Facebook.

Digital Fest — это площадка, которая способствует развитию интернет-рекламы, креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана. Площадка объединяет более 700 специалистов из разных стран.

Будут затронуты темы:

новые методы интернет-рекламы в период пандемии;

тренды в дизайне и приемах, которые используют топовые агентства;

как создавать креативные концепции, которые принесут результат.

Участников мероприятия ждет уникальная программа, где каждый найдет интересную для него тему.

Ознакомиться с подробностями программы можно на сайте.

24.kg является информационным партнером мероприятия.