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Общество

В Бишкеке проходит онлайн-форум Digital Fest — 2021

В онлайн-формате проходит Международный форум Digital Fest.

Организатор — образовательный проект Digital Academy агентства I DO MARKETING совместно с Mail.ru Group и Facebook.

Digital Fest — это площадка, которая способствует развитию интернет-рекламы, креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана. Площадка объединяет более 700 специалистов из разных стран.

Будут затронуты темы:

  • новые методы интернет-рекламы в период пандемии;
  • тренды в дизайне и приемах, которые используют топовые агентства;
  • как создавать креативные концепции, которые принесут результат.

Участников мероприятия ждет уникальная программа, где каждый найдет интересную для него тему.

Ознакомиться с подробностями программы можно на сайте.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193911/
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