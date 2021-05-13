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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Департамент по охране и конвоированию оказал помощь жителям Баткена

Департамент по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных лиц оказал помощь жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«Отправлена гуманитарная помощь в виде медикаментов, продуктов питания, постельных принадлежностей, мыломоющих средств и средств личной гигиены, одежды, обуви», — говорится в сообщении.

пресс-службы Министерства юстиции
Фото пресс-службы Министерства юстиции

Военнослужащие также перечислили однодневную заработную плату на специальный счет для оказания помощи пострадавшим и эвакуированным соотечественникам в Баткене.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193862/
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