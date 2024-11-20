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Власть

Правила использования международных денежных пожертвований утвердил кабмин

Правила использования международных денежных пожертвований утвердил кабмин. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал соответствующее постановление.

Порядок использования международных денежных пожертвований, а также иной чрезвычайной помощи, поступающей в адрес государственных органов и органов местного самоуправления КР, необходим для рационального и эффективного их использования.

В документе утверждены определения «международные денежные пожертвования», «иная чрезвычайная помощь», «получатель международных денежных пожертвований», «потребитель международных денежных пожертвований и иной чрезвычайной помощи».

Средства, поступающие в адрес республики, распределяются распоряжением кабмина на основании предложений, представленных уполномоченным государственным органом в области гражданской защиты. Международные денежные пожертвования, поступающие непосредственно в адрес получателей, распределяются соответствующими получателями.

При распределении помощи учитываются следующие критерии:

  • неотложность;
  • уязвимость группы;
  • доступность и безопасность;
  • сотрудничество;
  • гуманитарность.

Средства международных денежных пожертвований и иная чрезвычайная помощь имеют целевой характер, предназначены исключительно для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от чрезвычайной ситуации и вследствие ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311645/
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