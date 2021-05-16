Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль и хочет развивать туризм

Учитель турецкого языка и литературы Мустафа Йылмаз приехал в Кыргызстан пять лет назад. Он родом из Стамбула. Каждое лето ездит домой, где его ждут жена и четверо детей.
В Бишкеке Мустафа Йылмаз оказался по программе обмена. Он два года проработал директором Кыргызско-Турецкого женского профессионального лицея, выучил кыргызский язык и окончил кафедру кыргызской литературы Бишкекского гуманитарного университета. Сейчас преподает турецкий язык и литературу в Кыргызском национальном университете.
Когда я только приехал в эту страну, многие вещи меня удивили, в особенности то, что дети с ранних лет могут так ловко ездить на лошадях. Я стал любителем национальной игры кок-бору.Мустафа Йылмаз
«К сожалению, мой контракт закончился и уже в июне я уеду в Турцию. Но обязательно вернусь в Кыргызстан, и, возможно, со своей семьей», — сказал Мустафа Йылмаз.
Что впечатлило педагога из Стамбула в кыргызстанцах и что разочаровало, Мустафа Йылмаз рассказал 24.kg.
— Что вас удивило больше всего в Бишкеке, когда вы приехали?
— Когда я только прилетел в Кыргызстан, первым делом сел в такси. И был удивлен, что в Бишкеке можно ездить как на леворульных, так и на машинах с правым расположением руля. А еще что есть междугородние такси. В Турции запрещено добираться в другой город на такси, только автобус или самолет. Я заметил много однотипных зданий, оставшихся с советской эпохи, и много плакатов с просьбой не плевать на улицах.
Я очень удивился, что в Кыргызстане женщины могут водить троллейбусы и стричь мужчин в парикмахерских.Мустафа Йылмаз
— У вас наверняка много любимых мест в Бишкеке. Перечислите хотя бы два-три...
— Мне нравится главная площадь Ала-Тоо. Люблю район филармонии и гулять по бульвару Эркиндик.
— За пять лет вы, наверное, объездили полстраны, если не всю. Что наиболее впечатлило?
— Я посетил все семь областей Кыргызстана. Самый красивый регион — Иссык-Куль. Я объездил область четыре раза. Мне нравится легенда об озере и что оно находится посреди гор. Был впечатлен Григорьевским ущельем и Кырчын, а также музеем «Рух-Ордо». Я изучал историю кыргызского народа, и меня заинтересовала алайская царица Курманджан датка. Чтобы больше узнать о ней, специально отправился в Ошскую область. Был и в Кичи-Алае, и в Чон-Алае. Пообщался с потомками царицы. Меня эта поездка очень впечатлила.
— Что напоминает в Кыргызстане о родном городе?
— Рынки, новостройки. В регионах Турции тоже есть высокие и красивые горы и такие же реки. Кыргызстанцы одеваются так же, как и мы. Вот это все напоминает мне о моем родном городе.
— Вы побывали во всех регионах страны и наверняка попробовали многие национальные блюда. Что вам понравилось, а что нет?
— В целом кыргызская кухня понравилась. Люблю чайхану, слава богу, их здесь много. В Кыргызстане готовят очень вкусный плов. Местные жители научили его готовить. Лагман, манты, шорпо, мампар — самые вкусные и мои любимые блюда. В кыргызских домах обычно гостям дают бешбармак и боорсоки. Это тоже я люблю. Здесь нет еды, которая бы мне не нравилась.
— Чем вас очаровали местные жители? У вас здесь много друзей?
— Да, здесь я нашел много друзей. А еще у меня есть мои студенты, которых я обучил турецкому языку. Искусство, культура и традиции превзошли мои ожидания.
— Есть ли случаи или люди, которые запомнились вам?
— Однажды по дороге в Каракол лопнуло колесо моей машины. До города мы добрались поздно вечером. Поэтому очень трудно было найти станцию технического обслуживания. Нам удалось как-то найти мастера, который поменял нам шины. Затем появилась другая проблема — долго не могли найти гостиницу. Мы еле нашли одну комнату, где можно было переночевать. Открытых кафе тоже не нашли. Все были закрыты. Один мой друг, кыргыз, посоветовал посетить санаторий «Алтын-Арашан», который находится в Ак-Суу. Наутро с двумя своими друзьями я решил туда поехать. В это ущелье добираются пешком, на лошади или же на машине. Мы нашли одного водителя, у которого была очень старая машина.
Добирались до места три часа. Как оказалось, там нет дороги, ехали по каменистой тропе. Из-за ливней было скользко. До нас, оказывается, с горы упала машина, а еще одна застряла по дороге. Мы помогли им выбраться и поехали дальше. Путешествие было полным адреналина.
— Что бы вы поменяли в Бишкеке, Кыргызстане?
— Я бы снес все заброшенные здания и построил на их месте новые. По всему Кыргызстану проложил бы большие широкие дороги, чтобы можно было добираться быстро и без проблем в другие города, а также построил бы зоны отдыха, чтобы путешественники могли остановиться и отдохнуть. Открыл бы фабрики и предприятия, особенно в южном регионе, школы и университеты во всех областях. Развивал бы горный туризм и увеличивал количество этнокомплексов.
В Кыргызстане я сделал бы рынки закрытыми с новыми магазинами и широкими проходами.
Для таксистов нужны отдельные остановки. Организовал бы отдельные автобусы, предназначенные только для детей.Мустафа Йылмаз
Взялся бы за развитие животноводства и увеличивал производство и ассортимент молочных продуктов.