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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Спасатели расчистили участки 52 домов из 136 разрушенных

Спасатели расчистили и подготовили под строительство участки 52 разрушенных домов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

По его словам, в результате приграничного конфликта на территории Лейлекского и Баткенского районов полностью разрушены 136 домов.

«На сегодня работники МЧС в Лейлекском районе очистили территории на 41 участке, в Баткенском — 11. Сейчас спасатели передают эти очищенные участки соответствующим структурам для дальнейшего строительства домов на этих местах», — сказал Урматбек Шамырканов.

Он уточнил, что на месте работают 33 единицы техники. Из указанных районов вывезено 9 тысяч 817 кубометров строительного мусора.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193784/
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