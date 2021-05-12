Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 177 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 мая:

Национальный хирургический центр — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 8;

Клинический родильный дом № 2 — 7;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 34;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 11;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 85.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.