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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 177 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 мая:

  • Национальный хирургический центр — 1;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 8;
  • Клинический родильный дом № 2 — 7;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 34;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
  • Чуйская областная объединенная больница — 11;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 85.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193780/
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