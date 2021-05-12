Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 177 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 12 мая:
- Национальный хирургический центр — 1;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 8;
- Клинический родильный дом № 2 — 7;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 34;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 11;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 85.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.