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Общество

С третьей попытки. Мэрия Бишкека вновь сменила фото в оформлении площади Ала-Тоо

Мэрия Бишкека вновь сменила баннер из праздничного оформления площади Ала-Тоо, посвященного 76-летию Победы.

На месте, где изначально было вывешен фотоснимок пленения немецким солдатом красноармейца, сегодня разместили фотографию гвардии старшего сержанта Абиля Нусупбаева, снайпера 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Это уже вторая по счету замена.

24.kg
Фото 24.kg. Абиль Нусупбаев — снайпер 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской Панфиловской дивизии

Отметим, что вчера, после разразившегося скандала, баннер с немецким солдатом заменили на изображение участника Великой Отечественной войны, снайпера морской пехоты Северного флота, уроженца Бурятии — Радны Аюшеева. Теперь же в мэрии приняли решение убрать и его.

Напомним, снимок с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца, в праздничном оформлении площади накануне заметили горожане. Во время войны этот кадр использовался в пропагандистских целях. В социальных сетях это вызвало бурю возмущения. Пользователи задались вопросом — кто отбирал снимки для баннеров и знают ли в руководстве города собственную историю. Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов оказался не в курсе скандала и не смог внятно прокомментировать происходящее.

Позже рабочие демонтировали баннер. К концу дня пресс-служба муниципалитета все же прокомментировала ситуацию, оправдавшись тем, что баннер с изображением солдата гитлеровской Германии, пленившего красноармейца, и другие снимки пленных солдат были частью их концепции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193649/
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