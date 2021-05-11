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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 158,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 666 тысяч 322 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 158 миллионов 620 тысяч 404 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 743 тысячи 300), Индии (22 миллиона 662 тысячи 575), Бразилии (15 миллионов 209 тысяч 990), Франции (5 миллионов 841 тысяча 593), Турции (5 миллионов 44 тысячи 936), России (4 миллиона 832 тысячи 959), Великобритании (4 миллиона 452 тысячи 956), Италии (4 миллиона 116 тысяч 287), Испании (3 миллиона 581 тысяча 392), Германии (3 миллиона 538 тысяч 208), Аргентине (3 миллиона 165 тысяч 121), Колумбии (3 миллиона 15 тысяч 301) и Польше (2 миллиона 835 тысяч 83).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 94,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 652 тысячи 207 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 299 тысяч 817. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 5 человек. В том числе в США всего скончались 582 тысячи 150 человек, Бразилии — 423 тысячи 229, Индии — 246 тысяч 116, Мексике — 219 тысяч 89, Великобритании — 127 тысяч 870, Италии — 123 тысячи 31 и России — 111 тысяч 740.

В Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 33 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 398 тысяч 295, Узбекистане — 94 тысячи 759, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193617/
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