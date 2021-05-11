12:28
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 81 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 81 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 мая:

  • Национальный хирургический центр — 1;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 21;
  • Клинический родильный дом № 2 — 5;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 21;
  • Городская клиническая больница № 1 — 9;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 9;
  • Чуйская областная объединенная больница — 7;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 8.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 33 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193609/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 158,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились десять медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 245 человек, 542 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 379 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 033
ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
Соблюдение санитарных норм. Предприятия в Бишкеке оштрафовали на 18 тысяч сомов
Третья волна COVID-19. Республиканский штаб возглавит Жылдыз Бакашова
В Кыргызстан прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
COVID-19 в мире. Заразились более 157,9 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан не&nbsp;делимитируют границу Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Бизнес
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
11 мая, вторник
12:28
Минтранс: Дефекты на дороге в Новопокровке устранят Минтранс: Дефекты на дороге в Новопокровке устранят
12:19
После приграничного конфликта. В больницах Бишкека остаются 57 пострадавших
11:44
COVID-19 в мире. Заразились более 158,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
11:35
Кыргызстанец завоевал бронзу на мировом турнире по вольной борьбе в Болгарии
11:30
Для зараженных COVID-19 свободна 81 койка в медучреждениях Бишкека