Для зараженных COVID-19 свободна 81 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 81 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 мая:

Национальный хирургический центр — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 21;

Клинический родильный дом № 2 — 5;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 21;

Городская клиническая больница № 1 — 9;

Национальный центр кардиологии и терапии — 9;

Чуйская областная объединенная больница — 7;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 33 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.