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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 245 человек, 542 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 245 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 542 пациента, в больницах — 1 тысяча 703. В том числе 95 человек — в крайне тяжелом состоянии, 447 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 152 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести, девять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 304 человека. В Бишкеке выписан 191 человек, Оше — 5, Чуйской области — 75, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 17, Нарынской — 6, Джалал-Абадской — 7.

С начала марта 2020 года выздоровели 92 тысячи 120 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193584/
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