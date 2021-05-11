В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 245 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 542 пациента, в больницах — 1 тысяча 703. В том числе 95 человек — в крайне тяжелом состоянии, 447 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 152 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести, девять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 304 человека. В Бишкеке выписан 191 человек, Оше — 5, Чуйской области — 75, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 17, Нарынской — 6, Джалал-Абадской — 7.

С начала марта 2020 года выздоровели 92 тысячи 120 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.