COVID-19 в мире. Заразились более 157,9 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 298 тысяч 229 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 157 миллионов 954 тысячи 82 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 707 тысяч 631), Индии (22 миллиона 296 тысяч 414), Бразилии (15 миллионов 184 тысячи 790), Франции (5 миллионов 838 тысяч 294), Турции (5 миллионов 31 тысяча 332), России (4 миллиона 824 тысячи 621), Великобритании (4 миллиона 450 тысяч 578), Италии (4 миллиона 111 тысяч 210), Испании (3 миллиона 567 тысяч 408), Германии (3 миллиона 530 тысяч 887), Аргентине (3 миллиона 147 тысяч 740), Колумбии (3 миллиона 2 тысячи 758) и Польше (2 миллиона 833 тысячи 52).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 93,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 2 миллиона 21 тысячу 831 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 288 тысяч 812. За трое суток показатель вырос на 36 тысяч 693 человека. В том числе в США всего скончались 581 тысяча 754 человека, Бразилии — 422 тысячи 340, Индии — 242 тысячи 362, Мексике — 218 тысяч 985, Великобритании — 127 тысяч 865, Италии — 122 тысячи 833 и России — 111 тысяч 425.

В Кыргызстане зарегистрировали 98 тысяч 654 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 398 тысяч 272, Узбекистане — 94 тысячи 397, Таджикистане — 13 тысяч 308.