Для зараженных COVID-19 свободны 90 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 90 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 10 мая:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 6;

Клинический родильный дом № 2 — 5;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 30;

Городская клиническая больница № 1 — 17;

Городская клиническая больница № 6 — 6;

Национальный центр кардиологии и терапии — 9;

Чуйская областная объединенная больница — 4;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 98 тысяч 654 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.