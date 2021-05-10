Для зараженных COVID-19 свободны 90 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 90 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 10 мая:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 6;
- Клинический родильный дом № 2 — 5;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 30;
- Городская клиническая больница № 1 — 17;
- Городская клиническая больница № 6 — 6;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 9;
- Чуйская областная объединенная больница — 4;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 8.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 98 тысяч 654 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.