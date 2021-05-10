В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 179 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 496 пациентов, в больницах — 1 тысяча 683. В том числе 91 человек — в крайне тяжелом состоянии, 434 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 149 человек (или 68,2 процента) — оценивают как средней тяжести, девять человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 257 человек. В Бишкеке выписаны 187 человек, Оше — 7, Чуйской области — 42, Ошской — 3, Таласской — 6, Иссык-Кульской — 7, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 91 тысяча 816 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.