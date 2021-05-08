16:00
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Мэрия Кара-Балты и ее жители оказали помощь семье погибшей Мадины Рахматжановой

Жители и руководство Кара-Балты собрали и передали помощь семье погибшей в приграничном конфликте Мадины Рахматжановой и другим пострадавшим в событиях баткенцам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В сборе гуманитарного груза участвовали организации и предприятия города, частные школы, кафе и рестораны, депутаты городского кенеша, жители и многие другие неравнодушные граждане. Общими усилиями собрали деньги, вещи, гигиенические средства, обувь, постельные принадлежности. Всего — больше 20 тонн груза и 413 тысяч 700 сомов. Гуманитарную помощь и деньги передали семье Мадины и другим пострадавшим в конфликте соотечественникам», — сообщили в мэрии Кара-Балты.

Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села. В Мадину попали осколки от разорвавшейся рядом мины.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193379/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области началось строительство домов для семей погибших в конфликте
Ситуация на границе. НЦПП подтвердил факты пыток плененных кыргызстанцев
Ситуация на границе. В пострадавших районах работают 52 следственные группы МВД
Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене
Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним
Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе $191 тысячу
Семьи погибших военнослужащих получат компенсации в первую очередь
Детей из приграничных баткенских сел отправят в лагеря и санатории на Иссык-Куле
Младшая сестра убитой Мадины Рахматжановой лежит в БНИЦТиО с пулевым ранением
Как решить приграничную проблему Кыргызстана навсегда, рассказал Семен Уралов
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
15:36
Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздн...
15:20
Мэрия Кара-Балты и ее жители оказали помощь семье погибшей Мадины Рахматжановой
15:00
Кыргызстан, каким его запомнила блогер и путешественница Лана Сатор
14:48
В Бишкеке ветеранов поздравляют оркестры
14:22
В микрорайоны города Ош жителям чистую воду доставляют водовозы