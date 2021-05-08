Мэрия Кара-Балты и ее жители оказали помощь семье погибшей Мадины Рахматжановой

Жители и руководство Кара-Балты собрали и передали помощь семье погибшей в приграничном конфликте Мадины Рахматжановой и другим пострадавшим в событиях баткенцам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«В сборе гуманитарного груза участвовали организации и предприятия города, частные школы, кафе и рестораны, депутаты городского кенеша, жители и многие другие неравнодушные граждане. Общими усилиями собрали деньги, вещи, гигиенические средства, обувь, постельные принадлежности. Всего — больше 20 тонн груза и 413 тысяч 700 сомов. Гуманитарную помощь и деньги передали семье Мадины и другим пострадавшим в конфликте соотечественникам», — сообщили в мэрии Кара-Балты.

Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села. В Мадину попали осколки от разорвавшейся рядом мины.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.